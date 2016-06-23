中国债市动态：资金稳定现券走势平淡，关注英国退欧公投结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月23日 - 中国银行间债市周四早盘流动性变化不大，国债期货和现券走势也归于平淡。市场对部分研究报告提出的中国可能降准等预期暂时不强，目前关注重点多在英国是否会退欧的投票结果上。
英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。
上海一银行交易员称，早盘“现券没怎动，和昨天差不多，都在等着英国(退欧与否)投票结果。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.2600%/3.2575%，上日尾盘在3.2600%/3.2550%。
新债市场上，进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率3.1175%和3.3526%，均稍低于中债估值。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.755元人民币，基本与上日结算价持平%；10年期国债主力合约T1609 收报99.935元，较上日结算价微跌0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。