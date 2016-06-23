中国债市动态：资金稳定现券走势平淡，关注英国退欧公投结果

路透上海6月23日 - 中国银行间债市周四早盘流动性变化不大，国债期货和现券走势也归于平淡。市场对部分研究报告提出的中国可能降准等预期暂时不强，目前关注重点多在英国是否会退欧的投票结果上。

英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。

上海一银行交易员称，早盘“现券没怎动，和昨天差不多，都在等着英国(退欧与否)投票结果。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.2600%/3.2575%，上日尾盘在3.2600%/3.2550%。

新债市场上，进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率3.1175%和3.3526%，均稍低于中债估值。