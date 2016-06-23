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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 10:09 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多220亿元四期债，期限3/5/10/20年

路透上海6月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增
发四期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限包括三年、五年、10年和20年。
    
    上述四期债为该行今年第八期 、第六期 、第10期CN1
60210=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.18%和3
.80%。
  
    具体发行条款如下： 
     
                    2016年第八、六、十、五期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        三年：30亿元；5/20年：40亿元；10年：110亿元
    期限/计息方式   3/5/10/20年固息  
    招标时间        3/5年：6月28日9:30-10:30
                    10/20年：6月28日9:30-11:20
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7/1
    起息日          3年：3/3；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25
    分销期          6/29-7/1
    上市日          7/5
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3/5年期0.10%；10年0.15%；20年0.20%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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