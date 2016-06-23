台湾汇市：台币早盘创10个月新高，英国留欧支持率增及外资积极汇入

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北6月23日 - 台币兑美元 周四早盘走扬，并创10个月盘中新高。汇银人士表示，最新民调显示英国公投留欧支持率增高，带动台币随非美货币上涨，且盘初外资积极汇入，令台币一度触及32.150。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.65亿美元，交投持稳偏热。盘初主要消化外资卖汇需求，而海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步明显放大，也吸引部分外资进行海外NDF套利操作；至于进口商美元买需仍在，但难挡外资强劲的美元卖需。
〞盘初外资死命汇入。〞一位大型公营银行交易员说。
今日台币盘中高位来到32.150，此前盘中高位为去年8月14日的32.077。
最新民调显示英国公投留欧的支持率升高，包括ComRes为每日邮报和ITV电视，以及YouGov为泰晤士报所做的民调显示，留欧阵营的支持率上升。
本地时间10:09，韩元兑美元 报1,150.8，上日收在1,154.4；台股加权指数 则跌0.56%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.047/32.087，上日收在32.013。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.100-32.200
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--《焦点》英国退欧只是油价面临的众多风险因素之一
--《焦点》美国决策者和企业认为，英国若退欧恐损及美企投资和获利 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。