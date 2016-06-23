台湾汇市：台币早盘创10个月新高，英国留欧支持率增及外资积极汇入

路透台北6月23日 - 台币兑美元 周四早盘走扬，并创10个月盘中新高。汇银人士表示，最新民调显示英国公投留欧支持率增高，带动台币随非美货币上涨，且盘初外资积极汇入，令台币一度触及32.150。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.65亿美元，交投持稳偏热。盘初主要消化外资卖汇需求，而海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步明显放大，也吸引部分外资进行海外NDF套利操作；至于进口商美元买需仍在，但难挡外资强劲的美元卖需。

〞盘初外资死命汇入。〞一位大型公营银行交易员说。

今日台币盘中高位来到32.150，此前盘中高位为去年8月14日的32.077。

最新民调显示英国公投留欧的支持率升高，包括ComRes为每日邮报和ITV电视，以及YouGov为泰晤士报所做的民调显示，留欧阵营的支持率上升。

本地时间10:09，韩元兑美元 报1,150.8，上日收在1,154.4；台股加权指数 则跌0.56%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.047/32.087，上日收在32.013。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.100-32.200

最新相关报导链接：

--《全球汇市》英镑兑美元升至六周高位，民调显示留欧阵营支持率升高

--《焦点》英国退欧只是油价面临的众多风险因素之一