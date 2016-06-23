香港个股：鹰君旗下房地产基金售三藩市办公楼予海航，作价2.55亿美元

路透香港6月23日 - 从事物业发展及投资与酒店经营的鹰君集团 宣布，旗下非全资附属公司美国房地产基金，以2.55亿美元（约19.8亿港元）出售位于三藩市(旧金山)一幢办公大楼予海航集团旗下从事高科技产业的海航生态科技集团有限公司。

鹰君的声明称，公司持有该美国房地产基金49.97%权益，预期该基金将向公司分派约5,986万美元。经进一步计及于过往年度录得的未变现重估收益，预期公司将获得纯利1,867万美元。

海航购入的物业，包括一幢楼高28层、可出租面积约34.6万平方尺的办公大楼，其位于美国加利福尼亚州三藩市及一般称为Mission Street 123号，目前该楼宇出租率约为95%，合共由14名租户租用。