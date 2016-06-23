香港个股：鹰君旗下房地产基金售三藩市办公楼予海航，作价2.55亿美元

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 从事物业发展及投资与酒店经营的鹰君集团 宣布，旗下非全资附属公司美国房地产基金，以2.55亿美元（约19.8亿港元）出售位于三藩市(旧金山)一幢办公大楼予海航集团旗下从事高科技产业的海航生态科技集团有限公司。
鹰君的声明称，公司持有该美国房地产基金49.97%权益，预期该基金将向公司分派约5,986万美元。经进一步计及于过往年度录得的未变现重估收益，预期公司将获得纯利1,867万美元。
海航购入的物业，包括一幢楼高28层、可出租面积约34.6万平方尺的办公大楼，其位于美国加利福尼亚州三藩市及一般称为Mission Street 123号，目前该楼宇出租率约为95%，合共由14名租户租用。
鹰君表示，三藩市写字楼价格于去年迅速上涨，尤其是该楼宇所在的三藩市市中心。因此，资产管理人认为出售该物业乃属适当，能让美国房地产基金可于有利的市场环境中获取利润。该代价反映该物业于2015年12月31日的估值溢价为13%，并为美国房地产基金带来吸引的回报。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。