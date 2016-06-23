《国际主要央行公开市场操作一览》--6月23日

路透上海6月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

6/22 隔夜逆回购 -903.86 0.25%(固定利率)

6/21 隔夜逆回购 -865.46 0.25%(固定利率)

6/20 隔夜逆回购 -677.57 0.25%(固定利率)

6/17 三天逆回购 -586.06 0.25%(固定利率)

6/16 隔夜逆回购 -351.00 0.25%(固定利率)

永久操作：

6/22 买入MBS 24.15 --

6/20 买入MBS 11.42 --

6/17 买入MBS 24.15 --

6/16 买入MBS 6.57 --

买入MBS 10.72 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策做半年度证词陈述。她对经济的评估总体乐观，并淡化了经济滑入衰退的风险。不过，她表示，在升息问题上联储将谨慎行事，直到有明确的迹象显示就业市场强势依旧。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/21 七天期反向交易 498.829 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行上周四以9:0的票数表决维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。英国央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划。6月会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，欧元区增长动力增加，但不确定性也很高，部分原因在于英国6月23日就是否留在欧盟举行公投，因此欧洲央行准备在必要情况下动用所有工具。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 302,020

上周三 293,800

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当期变化 +8,220

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周二公布的4月会议记录显示，部分央行委员称海外经济体继续给日本经济和物价带来下行风险。在4月27-28日举行的会议上，日本央行未扩大货币刺激政策，即使全球性不利因素、日圆升值且大宗商品疲弱令脆弱的经济复苏有脱轨之虞。日本央行并在季度评估中下调通胀预估，并再次将2%通胀目标的达成时间推迟六个月，称最迟要等到2018年3月才有可能达成。央行委员称，未来日本央行应仔细考察海外经济体带来的风险，并在必要时毫不犹豫地宽松货币政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,962亿台币定存单，与当日到期定存单1,963亿相较，定存单发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行4,136.3亿台币定存单，与当日到期定存单4,130.30亿相较，定存单发行余额增6亿台币。

--台湾央行周一发行2,967.5亿台币定存单，与当日到期定存单2,967.5亿相较，定存单发行余额未增减。 (完)