《国际主要央行公开市场操作一览》--6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
6/22 隔夜逆回购 -903.86 0.25%(固定利率)
6/21 隔夜逆回购 -865.46 0.25%(固定利率)
6/20 隔夜逆回购 -677.57 0.25%(固定利率)
6/17 三天逆回购 -586.06 0.25%(固定利率)
6/16 隔夜逆回购 -351.00 0.25%(固定利率)
永久操作：
6/22 买入MBS 24.15 --
6/20 买入MBS 11.42 --
6/17 买入MBS 24.15 --
6/16 买入MBS 6.57 --
买入MBS 10.72 --
《本周主要新闻》
--美联储主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策做半年度证词陈述。她对经济的评估总体乐观，并淡化了经济滑入衰退的风险。不过，她表示，在升息问题上联储将谨慎行事，直到有明确的迹象显示就业市场强势依旧。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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6/21 七天期反向交易 498.829 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--英国央行上周四以9:0的票数表决维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。英国央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划。6月会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，欧元区增长动力增加，但不确定性也很高，部分原因在于英国6月23日就是否留在欧盟举行公投，因此欧洲央行准备在必要情况下动用所有工具。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 302,020
上周三 293,800
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当期变化 +8,220
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行周二公布的4月会议记录显示，部分央行委员称海外经济体继续给日本经济和物价带来下行风险。在4月27-28日举行的会议上，日本央行未扩大货币刺激政策，即使全球性不利因素、日圆升值且大宗商品疲弱令脆弱的经济复苏有脱轨之虞。日本央行并在季度评估中下调通胀预估，并再次将2%通胀目标的达成时间推迟六个月，称最迟要等到2018年3月才有可能达成。央行委员称，未来日本央行应仔细考察海外经济体带来的风险，并在必要时毫不犹豫地宽松货币政策。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行1,962亿台币定存单，与当日到期定存单1,963亿相较，定存单发行余额减1亿台币。
--台湾央行周二发行4,136.3亿台币定存单，与当日到期定存单4,130.30亿相较，定存单发行余额增6亿台币。
--台湾央行周一发行2,967.5亿台币定存单，与当日到期定存单2,967.5亿相较，定存单发行余额未增减。 (完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。