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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 10:44 BJT

日本个股：日立截至2019年3月的财年净利目标超过4,000亿日圆--日经

路透6月22日 -

* 日立截至2019年3月的财年净利目标是超过4,000亿日圆(38.2亿美元)，是2015财年1,721亿日圆的一倍多--日经

* 受汇兑压力和经济形势影响，日立当前财年净利或将是2013财年的大约一半--日经

* 日立计划在2018财年将相关业务部门营业利润提升至大约3,200亿日圆，约较2015财年增加60%--日经消息人士 (完) (编译 王颖；审校 白云)

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