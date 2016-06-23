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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 10:43 BJT

日本股市：日经指数早盘在震荡交投中小涨，投资者静待英国公投

“那些因为担忧英国退欧而卖出的人，似乎已经将仓位调整为中性，”Nissay Asset Management股市策略师Isao Kubo表示。

他表示，“多数人预期这个时间点市场会走升，”因为预期英国公投可能偏向留欧。“但谁也说不准，结果明天就会揭晓，所以目前大家不会建立新的仓位。”

夏普 表现突出，跳升逾8%，此前共同社报导称，日前入主夏普的鸿海已证实将于全球裁员7,000人的计划。

出口类股表现持稳，丰田汽车 上涨0.4%，本田汽车 与Panasonic 各上扬1.5%。

东证股价指数 上涨0.2%至1,287.58点，JPX-日经400指数 涨0.3%报11,625.28点。(完)

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