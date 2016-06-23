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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 10:44 BJT

台湾股市：盘中下跌，英国公投前投资者了结获利

路透台北6月23日 - 台湾股市周四下跌，在英国公投前，投资者获利了结且情绪谨慎。英国公投加大了全球市场的波动性。

英国选民今日稍晚将就是否留在欧盟进行公投投票。

0219GMT，加权股价指数 跌0.5%至8,670.25点，上日收升0.4%至两个半月高位。股市之前已连续四日稳步上升。

电子类指数 下滑0.4%，金融保险类指数 跌0.5%。

台湾对英国的曝险主要是在非科技领域，比如金融业。在伦敦设有分支的台资银行往往会参与美元联贷业务，在一家银行的整体投资组合中，他们对英国资产的曝险比较小。

第一金控 跌0.3%，兆丰金控 跌0.8%，这两家公司在英国均有分支。(完)

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