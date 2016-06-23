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债券 | 2016年 6月 23日 星期四 10:57 BJT

美国债市：30年期TIPS间接标购者得标比例升至77%，创历来最高水平

路透纽约6月22日 - 美国财政部数据显示，在周三进行的美国30年期通胀保值公债(TIPS)标售中，基金经理及外国央行等间接投标者的得标比例创历年来最高水平。

在标售的50亿美元30年期TIPS 当中，这些间接投标者买进占比达77.02%，超越一年前标售30年期TIPS所创纪录70.82%。

分析师们指出，这主要归因于此次发债量较一年前减少20亿美元，且外国对高收益的美国长债需求升高所致。

小型债券交易商及其他直接标购者此次得标量为零，前次在2月的得标占比为2.75%。

美国初级市场交易商此次得标比例降至22.98%，前次标售则为26.91%。(完)

(编译 龚芳; 审校 高琦)

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