美国债市：30年期TIPS间接标购者得标比例升至77%，创历来最高水平

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
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路透纽约6月22日 - 美国财政部数据显示，在周三进行的美国30年期通胀保值公债(TIPS)标售中，基金经理及外国央行等间接投标者的得标比例创历年来最高水平。
在标售的50亿美元30年期TIPS 当中，这些间接投标者买进占比达77.02%，超越一年前标售30年期TIPS所创纪录70.82%。
分析师们指出，这主要归因于此次发债量较一年前减少20亿美元，且外国对高收益的美国长债需求升高所致。
小型债券交易商及其他直接标购者此次得标量为零，前次在2月的得标占比为2.75%。
美国初级市场交易商此次得标比例降至22.98%，前次标售则为26.91%。(完)
(编译 龚芳; 审校 高琦)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)