《中国企业债发行日程表》--6月23日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 黔西南州 13.9 7 6/21簿记建档 5.90% AA 6/22-6/24 国泰君安证券 兴安开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 萧县建设投资 9 7 6/21簿记建档 4.85% AA- 6/22-6/24 国元证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 樟树市国有 9 7 6/21簿记建档 4.80% AA 6/22-6/24 国泰君安证券 资产营运 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 南京栖霞 14 7 6/23簿记建档 上限4.90% AA+ 6/24-6/27 南京证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 南京新城 11 7 6/23簿记建档 上限4.80% AA 6/24-6/28 南京证券 科技园建设发展 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 珠海汇华 15 7 6/24簿记建档 *上限6.00% AA 6/27-6/28 中泰证券 基础设施投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义市红花岗 11 7 6/24簿记建档 *上限6.50% AA 6/27-7/1 华龙证券 城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南昌轨道 5 可续期 6/28簿记建档 -- AA+ 6/29-7/1 海通证券 交通集团 (7天Shibor基准浮息/每三年重定价/附发行人续期选择权) (第五和第六个重定价周期起，基本利差可分别上调300和600个基点) ========================================================================================= 汝城县城建 7 7 6/27簿记建档 -- AA- 6/28-7/4 财富证券 开发养老产业专项债 (第3-7年末偿还15-25%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 眉山东坡发展 11 7 6/29簿记建档 上限7.05% AA- 6/30-7/4 华福证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/眉山发展控股提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 平江县东部 6 10 6/24簿记建档 *上限6.90% AA 6/27-6/29 长江证券 供水枢纽工程建设 (第3-10年末还7.5%-15%本金) 项目收益债券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。