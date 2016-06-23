《中国企业债发行日程表》--6月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 黔西南州 13.9 7 6/21簿记建档 5.90% AA 6/22-6/24 国泰君安证券 兴安开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 萧县建设投资 9 7 6/21簿记建档 4.85% AA- 6/22-6/24 国元证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 樟树市国有 9 7 6/21簿记建档 4.80% AA 6/22-6/24 国泰君安证券 资产营运 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 南京栖霞 14 7 6/23簿记建档 上限4.90% AA+ 6/24-6/27 南京证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 南京新城 11 7 6/23簿记建档 上限4.80% AA 6/24-6/28 南京证券 科技园建设发展 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 珠海汇华 15 7 6/24簿记建档 *上限6.00% AA 6/27-6/28 中泰证券 基础设施投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义市红花岗 11 7 6/24簿记建档 *上限6.50% AA 6/27-7/1 华龙证券 城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南昌轨道 5 可续期 6/28簿记建档 -- AA+ 6/29-7/1 海通证券 交通集团 (7天Shibor基准浮息/每三年重定价/附发行人续期选择权) (第五和第六个重定价周期起，基本利差可分别上调300和600个基点) ========================================================================================= 汝城县城建 7 7 6/27簿记建档 -- AA- 6/28-7/4 财富证券 开发养老产业专项债 (第3-7年末偿还15-25%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 眉山东坡发展 11 7 6/29簿记建档 上限7.05% AA- 6/30-7/4 华福证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/眉山发展控股提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 平江县东部 6 10 6/24簿记建档 *上限6.90% AA 6/27-6/29 长江证券 供水枢纽工程建设 (第3-10年末还7.5%-15%本金) 项目收益债券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次