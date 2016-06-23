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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 17:13 BJT

台湾汇市：台币两连升至10个月新高，因英国留欧预期增温及外资汇入

* 台币兑美元两连升至10个月新高
    * 反应英国留欧预期增温及外资汇入
    * 明日台币交易区间暂看32.000-32.300

    路透台北6月23日 - 台币兑美元 周四收升创10个月新高，并录得连两日涨势。汇银人士表示，随
着市场对英国公投留欧的预期增温，带动台币随非美货币上涨，且外资持续积极汇入、海外NDF折价幅度放大
，利多激励台币带量创波段新高，后续聚焦英国退欧公投结果指引方向。
    
    他们指出，今日汇市交投持稳偏热，主要消化来自外资的卖汇需求，而海外NDF各种天期美元/台币换汇点
折价幅度同步明显扩大，也吸引部分外资进行海外NDF套利操作，至于进口商则随着台币创高激励买汇意愿大
振，略有收敛台币升幅，且有外银在最后一盘回补美元让台币收在日低。
    
    今日台币兑美元同创10个月盘中及收盘新高，前高分别为去年8月14日的32.077及去年8月11日的32.080。
    
    〞今天的确是海外NDF在带动的，海外NDF吵到不像话。〞一位大型公营银行交易员说。
    
    另位资深外银交易员也提及，由于国际美元慢慢走弱，或许已到达临界点，吸引更多卖盘出来，海外法人
才会如此看贬美元，使得海外NDF各天期美元/台币换汇点折价幅度频频增高，短线台币才会表现强势，不过台
币后市仍待英国公投决议出炉才能确立，若退欧阵营胜出的话，台币可能随即变盘。
   
    台湾股市周四量缩收跌0.45%至8,676.68点，终止连四日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在
台股买超34.02亿台币，连五个交易日买超共计266.69亿台币。 
    
    今日台币兑美元实质价位在32.150-32.190间波动，上日区间为32.203-32.262。交易员预估，明日台币区
间在32.000-32.300。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大
；目前一个月美元/台币远汇 31.943/31.983，上日收在32.013。
    
    多数亚洲新兴市场货币周四在沉闷交投中上涨，因投资者谨慎预期英国公投将决定留在欧盟 
；其中韩元 收涨0.4%%报1,150.2，上日则在1,154.4。 
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.190     32.221   32.150-32.190   32.180     7.63    7.14
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.190     32.223   32.150-32.190   32.150     3.17    3.09
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.100/-0.080          -0.075/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.165/-0.130          -0.140/-0.105
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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