台湾汇市：台币两连升至10个月新高，因英国留欧预期增温及外资汇入

* 台币兑美元两连升至10个月新高 * 反应英国留欧预期增温及外资汇入 * 明日台币交易区间暂看32.000-32.300 路透台北6月23日 - 台币兑美元 周四收升创10个月新高，并录得连两日涨势。汇银人士表示，随 着市场对英国公投留欧的预期增温，带动台币随非美货币上涨，且外资持续积极汇入、海外NDF折价幅度放大 ，利多激励台币带量创波段新高，后续聚焦英国退欧公投结果指引方向。 他们指出，今日汇市交投持稳偏热，主要消化来自外资的卖汇需求，而海外NDF各种天期美元/台币换汇点 折价幅度同步明显扩大，也吸引部分外资进行海外NDF套利操作，至于进口商则随着台币创高激励买汇意愿大 振，略有收敛台币升幅，且有外银在最后一盘回补美元让台币收在日低。 今日台币兑美元同创10个月盘中及收盘新高，前高分别为去年8月14日的32.077及去年8月11日的32.080。 〞今天的确是海外NDF在带动的，海外NDF吵到不像话。〞一位大型公营银行交易员说。 另位资深外银交易员也提及，由于国际美元慢慢走弱，或许已到达临界点，吸引更多卖盘出来，海外法人 才会如此看贬美元，使得海外NDF各天期美元/台币换汇点折价幅度频频增高，短线台币才会表现强势，不过台 币后市仍待英国公投决议出炉才能确立，若退欧阵营胜出的话，台币可能随即变盘。 台湾股市周四量缩收跌0.45%至8,676.68点，终止连四日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在 台股买超34.02亿台币，连五个交易日买超共计266.69亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.150-32.190间波动，上日区间为32.203-32.262。交易员预估，明日台币区 间在32.000-32.300。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大 ；目前一个月美元/台币远汇 31.943/31.983，上日收在32.013。 多数亚洲新兴市场货币周四在沉闷交投中上涨，因投资者谨慎预期英国公投将决定留在欧盟 ；其中韩元 收涨0.4%%报1,150.2，上日则在1,154.4。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.190 32.221 32.150-32.190 32.180 7.63 7.14 司 元太外汇经纪公 32.190 32.223 32.150-32.190 32.150 3.17 3.09 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.075/-0.060 美元/台币六个月期 -0.165/-0.130 -0.140/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)