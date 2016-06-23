台湾汇市：台币两连升至10个月新高，因英国留欧预期增温及外资汇入

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 台币兑美元两连升至10个月新高 * 反应英国留欧预期增温及外资汇入 * 明日台币交易区间暂看32.000-32.300 路透台北6月23日 - 台币兑美元 周四收升创10个月新高，并录得连两日涨势。汇银人士表示，随 着市场对英国公投留欧的预期增温，带动台币随非美货币上涨，且外资持续积极汇入、海外NDF折价幅度放大 ，利多激励台币带量创波段新高，后续聚焦英国退欧公投结果指引方向。 他们指出，今日汇市交投持稳偏热，主要消化来自外资的卖汇需求，而海外NDF各种天期美元/台币换汇点 折价幅度同步明显扩大，也吸引部分外资进行海外NDF套利操作，至于进口商则随着台币创高激励买汇意愿大 振，略有收敛台币升幅，且有外银在最后一盘回补美元让台币收在日低。 今日台币兑美元同创10个月盘中及收盘新高，前高分别为去年8月14日的32.077及去年8月11日的32.080。 〞今天的确是海外NDF在带动的，海外NDF吵到不像话。〞一位大型公营银行交易员说。 另位资深外银交易员也提及，由于国际美元慢慢走弱，或许已到达临界点，吸引更多卖盘出来，海外法人 才会如此看贬美元，使得海外NDF各天期美元/台币换汇点折价幅度频频增高，短线台币才会表现强势，不过台 币后市仍待英国公投决议出炉才能确立，若退欧阵营胜出的话，台币可能随即变盘。 台湾股市周四量缩收跌0.45%至8,676.68点，终止连四日涨势。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在 台股买超34.02亿台币，连五个交易日买超共计266.69亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.150-32.190间波动，上日区间为32.203-32.262。交易员预估，明日台币区 间在32.000-32.300。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大 ；目前一个月美元/台币远汇 31.943/31.983，上日收在32.013。 多数亚洲新兴市场货币周四在沉闷交投中上涨，因投资者谨慎预期英国公投将决定留在欧盟 ；其中韩元 收涨0.4%%报1,150.2，上日则在1,154.4。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.190 32.221 32.150-32.190 32.180 7.63 7.14 司 元太外汇经纪公 32.190 32.223 32.150-32.190 32.150 3.17 3.09 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.075/-0.060 美元/台币六个月期 -0.165/-0.130 -0.140/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。