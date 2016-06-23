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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 11:43 BJT

《全球汇市》英镑升至六个月高点，因公投前民调显示留欧支持率升高

“他们有可能进场干预，因为这非关乎提高日本竞争力，而是因应威胁到经济的市场不
正常波动而采取行动。”
    
    澳元兑美元 涨0.3%，至0.7519美元，与隔夜所创七周高位0.7527美元相距不远
。  
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价   
    欧元/美元            1.1342  1.1295  +0.42  +4.44  1.0860
    美元/日圆            104.60  104.39  +0.20 -13.05  120.30
    欧元/日圆         118.64  117.88  +0.64  -9.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9587  0.9583  +0.04  -4.30  1.0018
    英镑/美元            1.4793  1.4703  +0.61  +0.37  1.4738
    美元/加元            1.2809  1.2842  -0.26  -7.44  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5854  6.5792  +0.09  +0.26  6.5680
    澳元/美元            0.7516  0.7500  +0.21  +3.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.7176  0.7161  +0.21  +5.14  0.6825
    澳元/日圆         78.640  78.300  +0.43 -10.25  87.620
    新西兰元/日圆     75.070  74.800  +0.36  -8.43  81.980
    英镑/日圆         154.71  153.55  +0.76 -12.70  177.22
    澳元/新西兰元     1.0471  1.0462  +0.09  -1.81  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/李婷仪/孙茉莉/陈宗琦/龚芳; 审校 张荻/张明钧/蔡美珍/张明钧/刘秀红)

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