全球金融：G20监管部门提出新规，拟遏制来自资管公司的蔓延风险

这些建议措施呼吁各国监管部门搜集该行业的更多数据，监控杠杆情况，并确保基金在市场紧张情况下具备可以采用的合适工具，例如通过收取费用和“门槛”及其他限制来抑制赎回。

目前在银行业常用的压力测试也应该适用于基金。

“考虑到资产管理行业的重要性在上升，富有弹性的资产管理行业对于为强劲、可持续和均衡的增长提供融资至关重要，”担任FSB主席的英国央行总裁卡尼说。

上述提议是FSB第二次将矛头指向资产管理公司的监管。