全球金融：G20监管部门提出新规，拟遏制来自资管公司的蔓延风险

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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这些建议措施呼吁各国监管部门搜集该行业的更多数据，监控杠杆情况，并确保基金在市场紧张情况下具备可以采用的合适工具，例如通过收取费用和“门槛”及其他限制来抑制赎回。
目前在银行业常用的压力测试也应该适用于基金。
“考虑到资产管理行业的重要性在上升，富有弹性的资产管理行业对于为强劲、可持续和均衡的增长提供融资至关重要，”担任FSB主席的英国央行总裁卡尼说。
上述提议是FSB第二次将矛头指向资产管理公司的监管。
上述新规若能在今年底敲定，国际证监会组织(IOSCO)将在2017年底开始实施。(完) (编译/审校 许娜/汪红英/陈宗琦)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。