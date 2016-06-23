中国金融：华融昆仑青海资产管理公司挂牌成立，注册资本10亿元

路透北京6月23日 - 中国商业银行不良压力日趋增大且区域性特征显着，地方资产管理公司（AMC）挂牌日趋增多。中国华融资产管理股份有限公司 周三称，已与青海省政府签订全面战略合作协议，双方共同组建的华融昆仑青海资产管理股份有限公司在西宁正式挂牌成立，注册资本10亿元人民币。

华融提供的新闻稿称，华融昆仑资产管理公司为青海省内唯一一家地方金融资产管理公司，由华融联合青海泉汪投资管理有限公司、格尔木投资控股有限公司发起设立；该公司将立足青海，专业经营，支持地方金融机构化解不良风险、盘活低效信贷资产。

当前，中国四大AMC均积极参与到地方AMC的组建过程中：华融与山西省政府共同组建华融晋商资产管理公司；中原资产管理有限公司的股东之一信达投资有限公司则为中国信达2000年设立的专业投资平台；安徽国厚占股20%的股东上海东兴投资控股发展有限公司即为东方资产的全资子公司。（完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)