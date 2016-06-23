中国货币市场：季末临近资金面压力尚可，公开市场连续净投放稳预期

路透上海6月23日 - 中国银行间市场周四早盘资金面部分期限仍稍显紧张，但整体而言 压力尚可。交易员称，季末时点临近，多数机构融出较为保守，但供需总体均衡；鉴于央行 公开市场连续净投放，市场对季末流动性预期仍相对平稳。 上海一券商交易员称，相较昨日，资金面略有缓和，“今天出钱的比昨天早上多点，不 过隔夜还是紧；平头寸还是没问题的。6月份(资金)肯定不会像3月那么紧了。” 华东一银行交易员表示，资金面较周初稍好些，从近几日情况看，通常“上午偏紧，下 午4点以后还是会有一些出钱的。”供给方面，目前国开行融出规模较为稳定，而几家国有 大行则有波动；季末在即，融出方肯定趋于保守，非银机构承压或更明显一些。 他并提到，近日央行公开市场操作规模有所放量，基本可对冲本月缴税影响。但月底前 为了维护资金面平稳，预计央行仍会继续加大逆回购，甚至不排除再进行MLF(中期借贷便利 )操作。 央行公开市场周四进行600亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%； 据此计算，单日净投放300亿元。本周央行已连续四天单日净投放资金，累计逆回购操作规 模为4,900亿元，已超过本周逆回购到期量。 中国总理李克强周初表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的 协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9917 2.0013 -0.96 七天 2.2863 2.3338 -4.75 14天 2.8969 2.9169 -2.00 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.4000 0.6500 +475.00 七天 2.6500 2.3500 +30.00 14天 2.8250 2.7500 +7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0100 +1.00 七天 2.3700 2.3100 +6.00 14天 3.0500 2.9200 +13.00 Shibor 其中:隔夜 2.0320 2.0270 +0.50 七天 2.3580 2.3550 +0.30 三个月 2.9605 2.9593 +0.12 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)