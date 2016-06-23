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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 11:59 BJT

中国货币市场：季末临近资金面压力尚可，公开市场连续净投放稳预期

路透上海6月23日 - 中国银行间市场周四早盘资金面部分期限仍稍显紧张，但整体而言
压力尚可。交易员称，季末时点临近，多数机构融出较为保守，但供需总体均衡；鉴于央行
公开市场连续净投放，市场对季末流动性预期仍相对平稳。
    
    上海一券商交易员称，相较昨日，资金面略有缓和，“今天出钱的比昨天早上多点，不
过隔夜还是紧；平头寸还是没问题的。6月份(资金)肯定不会像3月那么紧了。”
    
    华东一银行交易员表示，资金面较周初稍好些，从近几日情况看，通常“上午偏紧，下
午4点以后还是会有一些出钱的。”供给方面，目前国开行融出规模较为稳定，而几家国有
大行则有波动；季末在即，融出方肯定趋于保守，非银机构承压或更明显一些。
    
    他并提到，近日央行公开市场操作规模有所放量，基本可对冲本月缴税影响。但月底前
为了维护资金面平稳，预计央行仍会继续加大逆回购，甚至不排除再进行MLF(中期借贷便利
)操作。   
    
    央行公开市场周四进行600亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%；
据此计算，单日净投放300亿元。本周央行已连续四天单日净投放资金，累计逆回购操作规
模为4,900亿元，已超过本周逆回购到期量。 
    
    中国总理李克强周初表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的
协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长。 
        
    以下为主要货币市场利率报价:        

      北京时间11:04            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9917     2.0013      -0.96
         七天      2.2863     2.3338      -4.75
         14天     2.8969     2.9169      -2.00
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     5.4000     0.6500    +475.00
         七天     2.6500     2.3500     +30.00
         14天    2.8250     2.7500      +7.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0200     2.0100      +1.00
         七天   2.3700     2.3100      +6.00
         14天  3.0500     2.9200     +13.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0320     2.0270      +0.50
         七天       2.3580     2.3550      +0.30
         三个月     2.9605     2.9593      +0.12
    -----------------------------------------------------------(完)    

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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