中国货币市场：季末临近资金面压力尚可，公开市场连续净投放稳预期

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月23日 - 中国银行间市场周四早盘资金面部分期限仍稍显紧张，但整体而言 压力尚可。交易员称，季末时点临近，多数机构融出较为保守，但供需总体均衡；鉴于央行 公开市场连续净投放，市场对季末流动性预期仍相对平稳。 上海一券商交易员称，相较昨日，资金面略有缓和，“今天出钱的比昨天早上多点，不 过隔夜还是紧；平头寸还是没问题的。6月份(资金)肯定不会像3月那么紧了。” 华东一银行交易员表示，资金面较周初稍好些，从近几日情况看，通常“上午偏紧，下 午4点以后还是会有一些出钱的。”供给方面，目前国开行融出规模较为稳定，而几家国有 大行则有波动；季末在即，融出方肯定趋于保守，非银机构承压或更明显一些。 他并提到，近日央行公开市场操作规模有所放量，基本可对冲本月缴税影响。但月底前 为了维护资金面平稳，预计央行仍会继续加大逆回购，甚至不排除再进行MLF(中期借贷便利 )操作。 央行公开市场周四进行600亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%； 据此计算，单日净投放300亿元。本周央行已连续四天单日净投放资金，累计逆回购操作规 模为4,900亿元，已超过本周逆回购到期量。 中国总理李克强周初表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的 协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9917 2.0013 -0.96 七天 2.2863 2.3338 -4.75 14天 2.8969 2.9169 -2.00 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.4000 0.6500 +475.00 七天 2.6500 2.3500 +30.00 14天 2.8250 2.7500 +7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0100 +1.00 七天 2.3700 2.3100 +6.00 14天 3.0500 2.9200 +13.00 Shibor 其中:隔夜 2.0320 2.0270 +0.50 七天 2.3580 2.3550 +0.30 三个月 2.9605 2.9593 +0.12 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。