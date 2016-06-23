《中国新债预测》30年国债预测均值3.43%，流动性不佳定位参看估值

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：财政部30年续发国债
* 招标金额：260亿元
* 招标时间: 周五(24日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)
* 预测区间：3.38%-3.50%
* 预测均值: 3.43%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月23日 - 中国财政部周五将招标续发行30年国债。路透调查显示，超长期限债券流动性不佳，在二级市场回稳背景下，明日新债定位有望向估值靠拢，收益率预测均值落在3.43%附近。
上海一保险公司交易员表示，从目前市场现状来看，明日新债“基本和估值差不多吧。”
中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.4482%。本次续发国债的标的券160008最新成交 在3.46%，中债估值 为3.4472%。
明日招标新债采用单一价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至6月27日进行分销，6月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年4月25日开始计息，按半年付息，票面利率3.52%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。