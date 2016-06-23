中国汇市：人民币早盘涨幅收窄实需购汇多，关注英国脱欧公投结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币早盘涨幅收窄，中间价大涨277点
* 客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨
* 英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动
* 部分银行公告提示脱欧公投可能冲击外汇市场
路透上海6月23日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘涨幅收窄，中间价则大升277点，基本收复上日跌势。交易员称，虽见中间价大幅反弹，但时值半年末客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨，但英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动。
他们并指出，早盘市场价维持在中间价下方100点左右交投，客盘并不愿意继续推低汇价；国内部分银行公告提示脱欧事件对外汇、贵金属市场可能出现剧烈波动，但公投对人民币外汇市场影响主要通过美元，预计实际冲击较为有限。
英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。
日内汇价仍参考美元指数波动，另外客盘也偏向在靠近6.60元附近择机结汇；但境内一年期美元掉期 持稳于900点附近并趋升，仍令人民币汇率承压。
“我觉得脱欧公投大家都关注，但预计市场反而会比较稳定，监管层也不会让公投明显冲击市场。”一中资行交易员称。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微升至96.5。
北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.576元,上日收报6.5807元，夜盘终报6.575元。今日人民币兑美元中间价 报6.5658元，上日中间价为6.5935元。人民币兑美元即期成交额 为102.86亿美元，上日半日为102.09亿美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7345元, 上日尾盘为6.7311元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5868元, 上一交易日尾盘报6.5805元。
全球汇市方面，英镑兑美元周四升至六个月高位，此前最新民调显示英国公投留欧的支持率升高，英国将在数小时后举行重要公投来决定是否留在欧盟。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5758；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。