中国汇市：人民币早盘涨幅收窄实需购汇多，关注英国脱欧公投结果

* 人民币早盘涨幅收窄，中间价大涨277点

* 客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨

* 英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动

* 部分银行公告提示脱欧公投可能冲击外汇市场

路透上海6月23日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘涨幅收窄，中间价则大升277点，基本收复上日跌势。交易员称，虽见中间价大幅反弹，但时值半年末客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨，但英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动。

他们并指出，早盘市场价维持在中间价下方100点左右交投，客盘并不愿意继续推低汇价；国内部分银行公告提示脱欧事件对外汇、贵金属市场可能出现剧烈波动，但公投对人民币外汇市场影响主要通过美元，预计实际冲击较为有限。

英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。

日内汇价仍参考美元指数波动，另外客盘也偏向在靠近6.60元附近择机结汇；但境内一年期美元掉期 持稳于900点附近并趋升，仍令人民币汇率承压。

“我觉得脱欧公投大家都关注，但预计市场反而会比较稳定，监管层也不会让公投明显冲击市场。”一中资行交易员称。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微升至96.5。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.576元,上日收报6.5807元，夜盘终报6.575元。今日人民币兑美元中间价 报6.5658元，上日中间价为6.5935元。人民币兑美元即期成交额 为102.86亿美元，上日半日为102.09亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7345元, 上日尾盘为6.7311元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5868元, 上一交易日尾盘报6.5805元。

全球汇市方面，英镑兑美元周四升至六个月高位，此前最新民调显示英国公投留欧的支持率升高，英国将在数小时后举行重要公投来决定是否留在欧盟。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5758；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。