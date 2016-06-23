路透基点：宝丰资产管理筹集30亿台币贷款，用途为再融资

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，宝丰资产管理股份有限公司已筹集30亿台币(9,300万美元)的双档贷款，对未偿还债务进行再融资。
台北富邦银行和华南银行是牵头行兼簿记行，该贷款案分成两部分，A部分为25亿台币的七年期贷款，B部分是5亿台币的三年期贷款。
A和B部分利率分别为三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码130个基点和125个基点。税后保底利率设在1.8%。
承贷7.5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和12个基点的前端费；承贷6-7.49亿台币的银行，获得安排行头衔和9个基点的前端费；承贷4.50-5.99亿台币的银行，获得参贷行头衔和6个基点的费率。
借款方以土地作为担保品，董事长为担保人。贷款案在周三签约。
贷款资金将作为2014年7月签署的25亿台币25个月期贷款的再融资以及营运资本用途。台北富邦银行为那笔25亿台币贷款的牵头行，包括A和B两部分，金额分别为11亿台币和14亿台币，利率则分别较Taibor加码170个基点和195个基点。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。