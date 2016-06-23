路透基点：宝丰资产管理筹集30亿台币贷款，用途为再融资

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，宝丰资产管理股份有限公司已筹集30亿台币(9,300万美元)的双档贷款，对未偿还债务进行再融资。

台北富邦银行和华南银行是牵头行兼簿记行，该贷款案分成两部分，A部分为25亿台币的七年期贷款，B部分是5亿台币的三年期贷款。

A和B部分利率分别为三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码130个基点和125个基点。税后保底利率设在1.8%。

承贷7.5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和12个基点的前端费；承贷6-7.49亿台币的银行，获得安排行头衔和9个基点的前端费；承贷4.50-5.99亿台币的银行，获得参贷行头衔和6个基点的费率。

借款方以土地作为担保品，董事长为担保人。贷款案在周三签约。

贷款资金将作为2014年7月签署的25亿台币25个月期贷款的再融资以及营运资本用途。台北富邦银行为那笔25亿台币贷款的牵头行，包括A和B两部分，金额分别为11亿台币和14亿台币，利率则分别较Taibor加码170个基点和195个基点。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)