港股业绩：莎莎国际年度净利倒退逾54%符预期，全年派息不变

路透香港6月23日 - 受累访港内地旅客数目减少及消费疲弱，香港化妆品零售商商--莎莎国际 周四宣布，2015/16年度净利按年显着倒退54.3%，符合公司此前预期，该公司并维持全年派息不变。

截至3月底止年度，莎莎国际的净利降至3.835亿港元；营业额倒退12.8%至78.46亿港元，其中占比最大的港澳地区零售销售额跌幅14.2%。内地业务期内亏损3,960万港元。

董事会建议派发末期息每股0.145港元，持平上年度同期，连同中期股息全年股息每股维持0.235港元。

莎莎国际主席及行政总裁郭少明在业绩报告中称，展望未来香港零售市场将继续面对种种挑战。

＂港元强势导致本地人出境旅游大幅增加及中国内地旅客大幅减少来港，而此趋势将很可能会持续至明年。他指出。

此外，由于香港经济放缓、股票市场表现欠佳及物业市场衰退，本地消费气氛持续疲弱。同时，内地经济仍然疲弱并面对消费放缓，每宗交易平均销售额因而下跌。一周一行限制了深圳居民来港旅游的次数，将继续导致访港旅客减少，尤其是即日往返的旅客，同时可能导致交易宗数减少。

公司称，期内中国内地访港旅客的交易宗数下跌7.1%，每宗交易平均销售金额下跌11.2%。本地顾客的交易宗数下跌1.2%，每宗交易平均销售金额减少3.5%。公司毛利率由前年度的44.8%下降至2015/16年度的42.6%。纯利率由11.9%跌至7.4%。

此外，莎莎国际表示，由4月1日至6月19日期间的本财年首季，香港及澳门市场的销售及同店销售分别按年下跌5.1%（上年度第一季跌8.8%）及4.6% （上年度第一季跌6.8%）。

为应对挑战，莎莎国际表示已在香港以外的市场改善店舖管理以提高盈利能力，同时开始以O2O营运模式，提升购物体验及抓紧跨境电商的商机。

虽然近日本地商舖租金有所回调，但莎莎国际预期，租金下调的情况预期仅会反映于未来几个财政年度的整体租金成本中。

公布业绩前，莎莎国际早盘微幅收高0.37%，报2.72港元。(完)

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