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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 13:15 BJT

路透基点：信利国际与10家银行签署45亿港元四年期定期贷款案

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，信利国际有限公司已与10家银行签署45亿港元的四年期定期贷款案，为首次在联贷市场筹资。

消息人士表示，该公司自行安排该分期贷款，瞄准关系银行并于6月20日签约。

消息人士称，中国银行(香港)、中信银行(国际)、花旗集团、恒生银行、汇丰银行、三菱UFJ金融集团(MUFG)及渣打银行为牵头行兼簿记行。根据该公司周一提交给香港证交所的文件，MUFG为额度代理行。

中国工商银行(亚洲)、南洋商业银行和上海浦东发展银行香港分行亦加入担任牵头行。

借贷方是一家总部位于香港的液晶显示器(LCD)面板厂商信利半导体有限公司，工厂则位于广东省汕尾市。担保方为在开曼群岛注册的母公司信利国际有限公司。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)

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