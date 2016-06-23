路透基点：信利国际与10家银行签署45亿港元四年期定期贷款案

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，信利国际有限公司已与10家银行签署45亿港元的四年期定期贷款案，为首次在联贷市场筹资。
消息人士表示，该公司自行安排该分期贷款，瞄准关系银行并于6月20日签约。
消息人士称，中国银行(香港)、中信银行(国际)、花旗集团、恒生银行、汇丰银行、三菱UFJ金融集团(MUFG)及渣打银行为牵头行兼簿记行。根据该公司周一提交给香港证交所的文件，MUFG为额度代理行。
中国工商银行(亚洲)、南洋商业银行和上海浦东发展银行香港分行亦加入担任牵头行。
借贷方是一家总部位于香港的液晶显示器(LCD)面板厂商信利半导体有限公司，工厂则位于广东省汕尾市。担保方为在开曼群岛注册的母公司信利国际有限公司。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。