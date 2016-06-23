主要国家经济指标预测--6月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 -- -- 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.6% +0.3% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 107.5 107.7 现况指数 114.0 114.2 预期指数 101.2 101.6 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 5月 -- 40.104 0900 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1130 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 113.8 建筑许可(较前月) -- +0.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月 -0.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% -0.6% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 94.0 94.3 现况指数 111.4 111.7 预期指数 83.1 83.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月23日(四) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 6月 47.8 -- 0645 法国企业景气指数 6月 102 103 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 47.9 48.8 服务业PMI 49.9 51.7 综合PMI 49.4 51.0 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 54.4 52.0 服务业PMI 53.2 55.0 综合PMI 54.1 54.2 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 52.6 51.3 服务业PMI 52.4 53.1 综合PMI 52.8 53.0 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 4月 +1.0% -- (未经季节调整，较上年同期) -11.3% -- 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 4月 +2.1% -- (未经季节调整，较上年同期) +0.1% -- 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 5月初值 顺差32.57 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月17日当周 25.9 27.0 四周均值(万人) 26.7 -- 续请失业金人数(万人) 6月11日当周 214.2 215.0 1230 美国全国活动指数 5月 负0.51 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.4 50.8 1400 美国领先指标(较前月) 5月 -0.2% +0.1% 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 55.1 56.0 新屋销售(较前月) -6.0% -8.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/王洋 审校 王兴亚)