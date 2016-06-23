路透基点：如欲企业拟筹资28亿台币，为现有债务再融资--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，如欲企业正在筹集28亿台币(8,700万美元)的等值五年期贷款，以为现有债务进行再融资。
第一商业银行为最初的牵头行兼簿记行，该贷款案包括A部分12亿台币定期贷款；B部分28亿台币等值循环贷款，能以台币或美元提取；C部分28亿台币信用证。这三部分合计不能超过28亿台币等值贷款。
A和B部分的台币贷款利率为分别较中华邮政公司一年定期存款利率加码80个基点和140个基点。美元贷款则较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差若超过20个基点，借款人将需支付超过的部分。
承贷5.6亿台币或以上的银行，获得牵头行兼簿记行头衔和20个基点的前端费；承贷4.2-5.59亿台币的银行，获得联合安排行头衔和10个基点的前端费；承贷2.24-4.19亿台币的银行，获得经理行头衔和5个基点的费率。
厂房和机械设备作为担保品，借款方的董事长作为担保人。该案将于7月签约。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。