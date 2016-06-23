路透基点：如欲企业拟筹资28亿台币，为现有债务再融资--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，如欲企业正在筹集28亿台币(8,700万美元)的等值五年期贷款，以为现有债务进行再融资。

第一商业银行为最初的牵头行兼簿记行，该贷款案包括A部分12亿台币定期贷款；B部分28亿台币等值循环贷款，能以台币或美元提取；C部分28亿台币信用证。这三部分合计不能超过28亿台币等值贷款。

A和B部分的台币贷款利率为分别较中华邮政公司一年定期存款利率加码80个基点和140个基点。美元贷款则较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差若超过20个基点，借款人将需支付超过的部分。

承贷5.6亿台币或以上的银行，获得牵头行兼簿记行头衔和20个基点的前端费；承贷4.2-5.59亿台币的银行，获得联合安排行头衔和10个基点的前端费；承贷2.24-4.19亿台币的银行，获得经理行头衔和5个基点的费率。