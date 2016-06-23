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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 13:32 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：风险交易有买盘，英镑走升

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* 英镑/美元涨0.6%，欧元/英镑跌0.21%，美元/日圆涨0.19%，欧元/美元涨0.39%

* 澳元/美元涨0.36%，美元/离岸人民币涨0.11%，美元/菲律宾披索涨0.28%，美元/韩元跌0.23%

* 日经指数涨0.73%，沪综指跌0.56%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.17%，美国原油涨0.55%，美国10年期公债收益率报1.7007%

* 英国公投结果难料，投资者谨慎

* 若英国退欧，G7将发布联合声明平抑市场--消息 (完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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