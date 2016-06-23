路透基点：新世界发展将贷款金额提高至45亿港币--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新世界发展有限公司在八家银行加入牵头行兼簿记行汇丰的行列后，将贷款金额从30亿港币提高至45亿港币(5.8亿美元)。
该贷款案等分为三年期A部分贷款和五年期B部分贷款。新世界发展为担保人，旗下子公司为借款人。
利率为分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码90个基点和105个基点。银行在A部分和B部分可获得的最高综合收益分别为107个基点和120个基点。(完)
(编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。