路透基点：新世界发展将贷款金额提高至45亿港币--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新世界发展有限公司在八家银行加入牵头行兼簿记行汇丰的行列后，将贷款金额从30亿港币提高至45亿港币(5.8亿美元)。

该贷款案等分为三年期A部分贷款和五年期B部分贷款。新世界发展为担保人，旗下子公司为借款人。

利率为分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码90个基点和105个基点。银行在A部分和B部分可获得的最高综合收益分别为107个基点和120个基点。(完)