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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 13:41 BJT

澳新汇市：澳新货币持坚，多头寄望英国将留在欧盟

新西兰元兑美元 亦升0.2%报0.7167，距离一年高点0.7189不远。

“民调无疑会指引明天多数资产类别的方向、走势和波动性，”ThinkForex资深市场分析师Matt Simpson称。(完)

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