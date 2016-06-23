《汇市简讯》美元/日圆狭幅波动，未受日股涨势影响

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0610GMT
* 美元/日圆亚洲盘在104.43-98日圆的狭幅区间，市场聚焦英国公投
* 卖单由105.00向上分布，买单从104.00前方开始浮现
* 日股日经指数收高172点，至16,238点，涨幅超过1%，但对汇率无甚影响。英国公投留欧的预期，支撑风险偏好
* 美元/日圆处境微妙，究竟会受避险题材影响或跟随整体美元走势，要看市场人士如何反应
* 若英国公投留在欧盟，最终将使市场人士重回美元及美联储题材
* 若英国公投退出欧盟，有可能引发市场巨变，美元/日圆下跌
(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。