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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 14:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆狭幅波动，未受日股涨势影响

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* 美元/日圆亚洲盘在104.43-98日圆的狭幅区间，市场聚焦英国公投

* 卖单由105.00向上分布，买单从104.00前方开始浮现

* 日股日经指数收高172点，至16,238点，涨幅超过1%，但对汇率无甚影响。英国公投留欧的预期，支撑风险偏好

* 美元/日圆处境微妙，究竟会受避险题材影响或跟随整体美元走势，要看市场人士如何反应

* 若英国公投留在欧盟，最终将使市场人士重回美元及美联储题材

* 若英国公投退出欧盟，有可能引发市场巨变，美元/日圆下跌

(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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