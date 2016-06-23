路透基点：富豪产业信托寻求55亿港元有担保俱乐部贷款--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，富豪产业信托正在筹措一笔55亿港元(7.09亿美元)的五年期俱乐部贷款。

消息人士透露，贷款的综合收益为130-140基点。

本宗贷款以香港的四家酒店(富豪机场酒店、富豪香港酒店、富豪东方酒店以及丽豪酒店)作为抵押品。

所筹资金将用于再融资和运营资本。

富豪产业信托在2013年7月曾与11家贷款机构敲定一笔48亿港元五年期再融资贷款。贷款方为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、东亚银行、建银亚洲、中国建设银行香港分行、中国光大银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、恒生银行、华侨银行、三井住友银行以及大华银行。该笔子弹式贷款的综合收益为187个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码162个基点，此外还有125个基点的费用。

富豪产业信托在香港管理八家酒店，此外在内地的德州、佛山、上海、西安以及郑州也有酒店。(完)