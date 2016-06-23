路透基点：富豪产业信托寻求55亿港元有担保俱乐部贷款--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，富豪产业信托正在筹措一笔55亿港元(7.09亿美元)的五年期俱乐部贷款。
消息人士透露，贷款的综合收益为130-140基点。
本宗贷款以香港的四家酒店(富豪机场酒店、富豪香港酒店、富豪东方酒店以及丽豪酒店)作为抵押品。
所筹资金将用于再融资和运营资本。
富豪产业信托在2013年7月曾与11家贷款机构敲定一笔48亿港元五年期再融资贷款。贷款方为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、东亚银行、建银亚洲、中国建设银行香港分行、中国光大银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、恒生银行、华侨银行、三井住友银行以及大华银行。该笔子弹式贷款的综合收益为187个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码162个基点，此外还有125个基点的费用。
富豪产业信托在香港管理八家酒店，此外在内地的德州、佛山、上海、西安以及郑州也有酒店。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。