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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 14:45 BJT

澳洲股市：小涨，投资者静待英国公投结果

路透墨尔本6月23日 - 澳洲股市周四收涨0.2%，投资者等待英国公投的结果出炉。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨9.8点，收报5,280.70点。澳洲周三也变动不大。（完）

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