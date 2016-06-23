台湾债市：10年券殖利率收创三周高位，观望英国脱欧公投结果

* 10年公债殖利率连五日收高，创三周高位

* 观望英国脱欧公投结果

* 明日105/4殖利率预估在0.75-0.85%

路透台北6月23日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率连五日收高，并创三周高位。交易员表示，市场等待英国脱欧公投结果，观望气氛浓厚，有交易商降低持券比重以降低风险，使得殖利率略微上扬。

不过有交易员指出，对台债而言，英国脱欧肯定令殖利率出现一波跌势；但若是留欧，不见得会让殖利率大弹，因台湾基本面仍相当疲弱，且下周央行将召开理监事会议，降息机率不低。

〞脱欧就是利多，不脱欧就维持，对台债只有利多没利空。〞一位大型公股银行交易主管说。

另一大型票券商交易主管也称，脱欧让殖利率下跌的幅度，会高于留欧上弹的幅度。在公投结果出炉前，先以区间操作为主。

对于财政部公布的第三季发债计划，交易员多认为对债市影响中性。一证券商交易主管称，第三季发债总量1,200亿台币，每期公债发行金额仍是300亿，符合市场预期。

〞我觉得央行月底的态度比较重要，发债计划还好。〞他说。

台湾财政部周四表示，第三季将发行1,200亿台币甲类公债，以及300亿台币国库券。

今日105/4殖利率收在0.8026%，前次收盘高点为6月3日的0.8110%。

交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.75-0.85%；105/8期公债发行前交易殖利率主要区间在0.52-0.62%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.58 0.5698% 0.5650-0.5755% 21.5 10 105/4 +0.26 0.8026% 0.7990-0.8070% 104.5

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5 105/8 0.5698%

3 105/1 没有成交