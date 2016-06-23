《美国上市公司业绩公布日程表》--6月23日至6月30日

路透6月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年 (日-月-年) ) 23-6-2016 BMO ACN.N Q3 2016 埃森哲(Accenture) 28-6-2016 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 28-6-2016 AMC NKE.N Q4 2016 耐克公司(耐吉,Nike) 29-6-2016 BMO GIS.N Q4 2016 General Mills Inc 29-6-2016 BMO MON.N Q3 2016 孟山都(Monsanto) 29-6-2016 BMO AYI.N Q3 2016 Acuity Brands Inc 30-6-2016 BMO MKC.N Q2 2016 味好美(McCormick) 30-6-2016 BMO DRI.N Q4 2016 Darden Restaurants Inc 30-6-2016 BMO STZ.N Q1 2017 Constellation Brands Inc 30-6-2016 BMO PAYX.OQ Q4 2016 Paychex Inc 30-6-2016 11:30 CAG.N Q4 2016 ConAgra Foods Inc 30-6-2016 AMC MU.OQ Q3 2016 美光(Micron Technology) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)