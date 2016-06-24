《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月24日

路透上海6月24日 - 因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿 元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但 料央行仍会主动出手平抑波动。 他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英国最终公投脱离欧 盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机构降准呼声再起。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +6,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/18-6/24 -- -- -- 6,600 3,200 -- +3,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/13-6/17 -- -- -- 2,500 1,450 -- +1,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/4-6/12 -- -- -- 2,150 3,900 -- -1,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/28-6/3 -- -- -- 3,900 3,700 -- +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/21-5/27 -- -- -- 3,700 3,000 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/14-5/20 -- -- -- 3,000 2,500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/7-5/13 -- -- -- 2,500 3,600 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/30-5/6 -- -- -- 3,600 5,800 -- -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/23-4/29 -- -- -- 5,800 8,700 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/16-4/22 -- -- -- 8,700 1,900 -- +6,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/9-4/15 -- -- -- 1,900 1,200 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/8 -- -- -- 1,200 3,950 -- -2,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/26-4/1 -- -- -- 3,950 3,800 -- 150 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/19-3/25 -- -- -- 3,800 2,000 -- 1,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/12-3/18 -- -- -- 2,000 1,150 -- 850 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/5-3/11 -- -- -- 1,150 3,200 -- -2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/4 -- -- -- 3,200 11,600 -- -8,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。 5.因端午假期，6月12日(周日)操作情况，计入6/4-6/12当周。(完) (整理 吕雯瑾；审校 吴芳)