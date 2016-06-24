版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 16:21 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月24日

路透上海6月24日 - 因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿
元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但
料央行仍会主动出手平抑波动。

    他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英国最终公投脱离欧
盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机构降准呼声再起。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +6,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6/18-6/24         --        --         --      6,600     3,200      --        +3,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6/13-6/17         --        --         --      2,500     1,450      --        +1,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6/4-6/12          --        --         --      2,150     3,900      --        -1,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/28-6/3          --        --         --      3,900     3,700      --          +200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/21-5/27          --       --         --      3,700     3,000      --          +700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/14-5/20          --       --         --      3,000     2,500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/7-5/13           --       --         --      2,500     3,600      --        -1,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/30-5/6           --       --         --      3,600     5,800      --        -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/23-4/29          --       --         --      5,800     8,700      --        -2,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/16-4/22          --       --         --      8,700     1,900      --        +6,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/9-4/15           --       --         --      1,900     1,200      --          +700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/8            --       --         --      1,200     3,950      --        -2,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/26-4/1           --       --         --      3,950     3,800      --           150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/19-3/25          --       --         --      3,800     2,000      --         1,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/12-3/18          --       --         --      2,000     1,150      --           850
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/5-3/11           --       --         --      1,150     3,200      --        -2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/4           --       --         --      3,200    11,600      --        -8,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。
     5.因端午假期，6月12日(周日)操作情况，计入6/4-6/12当周。(完)

 (整理 吕雯瑾；审校 吴芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐