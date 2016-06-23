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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 15:17 BJT

国际油市：油价小升，静候英国公投结果

美国原油 涨0.01美元至每桶49.14美元，稍早曾下跌。两个合约在亚洲时段的大部分时间内都在上涨。

一旦英国脱欧公投结束，油市的焦点可能会回到基本面，市场注意力会转到可能出现的供应中断上。

“英国脱欧公投给市场蒙阴，这令油价小幅下跌，”三菱商事驻东京的石油风险经理Tony Nunan说，“一旦公投结束，油价可能会上涨。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周减少，但降幅小于预期，汽油和馏分油库存增加。

EIA公布，截至6月17日当周，美国原油库存减少91.7万桶，至5.3063亿桶，市场预估为减少167.1万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/汪红英；审校 王洋/张荻)

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