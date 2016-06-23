国际油市：油价小升，静候英国公投结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国原油 涨0.01美元至每桶49.14美元，稍早曾下跌。两个合约在亚洲时段的大部分时间内都在上涨。
一旦英国脱欧公投结束，油市的焦点可能会回到基本面，市场注意力会转到可能出现的供应中断上。
“英国脱欧公投给市场蒙阴，这令油价小幅下跌，”三菱商事驻东京的石油风险经理Tony Nunan说，“一旦公投结束，油价可能会上涨。”
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周减少，但降幅小于预期，汽油和馏分油库存增加。
EIA公布，截至6月17日当周，美国原油库存减少91.7万桶，至5.3063亿桶，市场预估为减少167.1万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/汪红英；审校 王洋/张荻)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。