《路透晚报》--6月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：债务风险总体可控，将有序渐进去杠杆降低非金融企业杠杆率

中国国务院新闻办召开吹风会称，中国目前债务风险总体可控，但未来潜在风险不可忽视；将在策略上有序渐进去杠杆，而有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键。

--中国外汇：总理称改革让人民币汇率变化规则更透明，更好与市场沟通--报载

中国新京报援引国务院总理李克强称，无论从目的和结果看，汇率改革都使人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，而不是要让人民币贬值、拉动出口。更重要的是，改革让人民币汇率变化规则更透明，从而更好与市场进行沟通。

--中美贸易：中方对美方钢铁领域贸易保护主义行为深感担忧--商务部

针对美国对华冷轧板反倾销反补贴调查损害终裁，中国商务部贸易救济调查局负责人周四表示，中方对美方在钢铁领域的贸易保护主义行为深感担忧，中方认为美钢铁业缺乏竞争力正是过度保护的结果。

--中欧贸易：欧盟对中国去钢铁产能力度不满意，暗示考虑新制裁措施

欧盟执委会表示，由于中国未能控制钢铁产量，可能促使欧盟考虑新的贸易制裁措施。此前美国已呼吁中国迅速解决钢铁产能过剩问题。

--中国反腐：中央第十轮巡视将对全国人大等32个单位开展专项巡视--中纪委

中纪委网站刊登新闻稿称，中央第十轮巡视将对全国人大机关党组，财政部等32个单位党组织开展专项巡视，同时对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行“回头看”。

--中国经济：抓紧建立负面清单，进一步向民资开放机场和电信等领域--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，要加快清理完善涉及民间投资的法规政策，抓紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域。

--中国房地产：二线热点合肥市拟收紧房地产调控，出台限贷政策

据中国安徽省合肥市本地媒体，合肥市拟出台楼市限贷政策，首套商贷最低首付款维持在25%，二套视情况为四成和五成，同时缩短居住用地的土地出让金缴纳时限，为地王潮降温。

--台湾数据：5月工业生产指数年升1.89%，结束连12个月衰退

台湾经济部公布，5月工业生产指数较上年同期升1.89%。结束先前工业生产指数年变动率先前连续12个月负成长；上月修正后为跌3.57%。

【金融】

--香港金融：倘英脱欧金融市场将现动荡，但香港影响不会太大--金管局总裁

英国正进行脱欧公投，香港金融管理局陈德霖表示，假如脱欧胜出，预期金融市场会有些许动荡，但相信对香港影响不会太大，因银行体系已做好准备，且本港过去经历过多次市场动荡的考验，银行体系在流动性方面都可以应付。

--中国金融：华融昆仑青海资产管理公司挂牌成立，注册资本10亿元

中国商业银行不良压力日趋增大且区域性特征显着，地方资产管理公司（AMC）挂牌日趋增多。中国华融资产管理股份有限公司称，已与青海省政府签订全面战略合作协议，双方共同组建的华融昆仑青海资产管理股份有限公司在西宁正式挂牌成立，注册资本10亿元人民币。

--中国保险：批准3家互助保险公司，加强管理层控制是挑战--保监会

中国保监会称，已正式批准众惠财产相互保险社、汇友建工相互保险社和信美人寿相互保险社筹建，并给予一年试点时间；由于相互保险制度体系与传统保险差别较大，股东如何对管理人形成清晰一致的约束是潜在风险点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天逆回购，单日净投放300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净投放300亿元。

--《中国债市每日综述》现券波动甚微，静待英国退欧公投结果

中国银行间债市现券波动甚微，国债期货亦窄幅震荡；明日备受关注的英国退欧公投将有最终结果，大事件发生前市场心态相对谨慎，整体交投颇为淡静 。交易员指出，如果英国退欧成现实，风险偏好上升短期有利于债市，不过由于此前市场 走势中对此预期已较为充分，消息即便兑现，后续影响可能也较为有限。

--中国货币市场：季末临近资金面压力尚可，公开市场连续净投放稳预期

中国银行间市场资金面仍与前两日类似，盘初部分期限仍稍显紧张，但整体而言压力尚可。交易员称，季末时点临近，多数机构融出较为保守，但供需总体均衡；鉴于央行公开市场连续净投放，市场对季末流动性预期仍相对平稳。

--《中国新债预测》30年国债预测均值3.43%，流动性不佳定位参看估值

中国财政部周五将招标续发行30年国债。路透调查显示，超长期限债券流动性不佳，在二级市场回稳背景下，明日新债定位有望向估值靠拢，收益率预测均值落在3.43%附近。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.1175%，10年3.3526%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.1175%和3.3526%，对应投标倍数3.22倍和5.06倍。

--中国金融：戴姆勒集团发一年期40亿元私募熊猫债，票面利率为3.48%

中国以资产计最大的银行--工商银行称，该行近日以联席主承销商角色在全国银行间债券市场为戴姆勒集团发行了40亿元熊猫债券，债券期限一年，票面利率为3.48%。

--台湾财政：第三季将发行1,200亿台币公债及300亿国库券

台湾财政部表示，第三季将发行1,200亿台币甲类公债，以及300亿台币国库券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘涨幅收窄实需购汇多，关注英国脱欧公投结果

中国人民币兑美元即期早盘涨幅收窄，中间价则大升277点，基本收复上日跌势。交易员称，虽见中间价大幅反弹，但时值半年末客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨，但英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动。

--《市场热谈》中国5月汇率贬结汇增的背后：看不见的手和看得见的手

人民币兑美元即期5月一路走贬，当月1.5%跌幅创下九个月来最大；而中国企业和银行的结汇却一路增加。看似矛盾的现象背后，看不见的手和看得见的手都有动作。分析人士指出，一方面出口企业迫于现金流压力，必须结汇来维持企业的运营，而5月人民币贬值刚好提供了高点结汇的好时机。另一方面，监管层也在通过对企业和银行的窗口指导引导企业增加结汇减少购汇。

--离岸人民币：中国财政部在港点心债启动招标，五个期限国债发行利好CNH市场

中国财政部今年下半年将在香港分两次发行共280亿元的主权点心债，首批的五个期限国债将于6月29日（下周三）进行招标。市场人士聚焦月底是次香港国债的定价水平，并看是次发行能否给蔓延资产荒的离岸人民币市场带来暖流。

--离岸人民币：港交所与汤森路透推出联合冠名人民币指数系列

香港交易及结算所宣布，与汤森路透今天推出一系列人民币指数，反映人民币兑中国内地最重要及相关贸易伙伴货币汇率的单日表现。该组指数计算人民币兑一篮子主要货币的汇率。

--离岸人民币：台湾美元/人民币期权27日上路，四家本地机构负责造市

台湾将于27日(下周一)推出全球首个美元/人民币期货选择权商品，期货交易所周四表示，初期将有四家本地银行与券商担任造市商，中国银行台北分行、中国建设银行台北分行则还需评估。

--中国汇市：人民币汇率三个指数两升一贬，SDR指数创记录新低--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微升至96.5。

--路透调查：亚洲货币人气改善，对英国留欧及FED立场怀抱憧憬

英国公投前进行的路透调查显示，过去两周对于亚洲新兴货币的看法改善，因预期英国公投将决定留在欧盟，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)对加息态度谨慎。但印度卢比和人民币未受益于该地区的人气略微乐观。人民币悲观情绪升温，因MSCI明晟推迟纳入中国A股且经济面堪忧。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收低，英国脱欧公投在即市场观望情绪较浓

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，随着英国脱离欧盟全民公决日的到来，A股市场面临不确定性因素上升，再加上热点板块正在切换过程中，场内观望气氛较浓，大盘呈现窄幅整理走势。

--《焦点》技术升级及关税双管齐下，东南亚钢企力争摆脱中国进口阴影

随着建设热潮刺激东南亚钢铁需求，越南、印尼和泰国等国家正通过升级本国钢铁生产科技和征收关税，迎战来自中国大量进口钢铁。

--全球矿业：中国五矿集团与波兰KGHM签署30亿美元铜采购协议

中国五矿集团在自家网站上表示，已同意向波兰的KGHM购买合约总价值30亿美元的铜。五矿集团并未公布合约采购量以及合约长度。

--中国个股：世纪华通撤回逾百亿增发收购计划，因并购重组监管政策变化