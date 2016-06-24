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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 16:28 BJT

****《专题新闻快速浏览》--中国及国际货币市场本周概况****

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    因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元
人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍
有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。

    他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英
国最终公投脱离欧盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机
构降准呼声再起。
        
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相
信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利
率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策
的步伐。

    欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高
于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要
再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至
0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

    日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金
融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行
的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，
并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)
较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
    
    台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
    
  ---------------------------------主要新闻------------------------------------
  《分析》中国央行单周净投放创两月新高，英国脱欧后宽松预期升温     
  《中国央行票据未到期一览表》--6月24日                            
  《中国公开市场回购未到期一览表》--6月24日                        
  《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月24日              
   背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表                  
  《全球主要央行动态》--6月16日-6月23日                            
  《国际主要央行公开市场操作一览》--6月23日                        
    
  --------------------------------其它消息------------------------------------
  *股市新闻.......................................................... 
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  *经济数据/宏观经济....................................... / 
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 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)

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