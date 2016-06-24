《专题新闻快速浏览》--中国及国际货币市场本周概况****

欲取得相关消息，请点击“报道全文”，即可读取所需新闻内容。 因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元 人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍 有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。 他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英 国最终公投脱离欧盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机 构降准呼声再起。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相 信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利 率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策 的步伐。 欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高 于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要 再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至 0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。 日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金 融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行 的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变， 并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI) 较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。 台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 ---------------------------------主要新闻------------------------------------ 《分析》中国央行单周净投放创两月新高，英国脱欧后宽松预期升温 《中国央行票据未到期一览表》--6月24日 《中国公开市场回购未到期一览表》--6月24日 《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月24日 背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表 《全球主要央行动态》--6月16日-6月23日 《国际主要央行公开市场操作一览》--6月23日 --------------------------------其它消息------------------------------------ *股市新闻.......................................................... *债市新闻.......................................................... *汇市新闻.......................................................... *经济数据/宏观经济....................................... / ----------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时，欢迎致 电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)