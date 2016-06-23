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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 15:22 BJT

全球金市：金价守在两周低点附近，屏息以待英国全民公投

美国期金 涨0.2%至1,272美元。

“短期而言，金市似乎重点聚焦英国公投，走势有可能视公投结果而定，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中称。

“一旦公投结果的影响过去，预计金市最终会重新聚焦到其他价格驱动因素及基本面上。有理由相信短期内黄金可能超买。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量增加0.39%至915.90吨，为2013年9月以来最高。

其他贵金属方面，现货银 小涨0.5%至17.33美元；现货铂金 涨0.3%至973.60美元；现货钯金跌0.4%至每盎司557.51美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/张涛)

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