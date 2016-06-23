全球金市：金价守在两周低点附近，屏息以待英国全民公投

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国期金 涨0.2%至1,272美元。
“短期而言，金市似乎重点聚焦英国公投，走势有可能视公投结果而定，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中称。
“一旦公投结果的影响过去，预计金市最终会重新聚焦到其他价格驱动因素及基本面上。有理由相信短期内黄金可能超买。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量增加0.39%至915.90吨，为2013年9月以来最高。
其他贵金属方面，现货银 小涨0.5%至17.33美元；现货铂金 涨0.3%至973.60美元；现货钯金跌0.4%至每盎司557.51美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/张涛)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。