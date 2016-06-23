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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 15:35 BJT

《汇市简讯》市场交投气氛紧张，美元/日圆急跌至104.04

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* 英镑/日圆在短时间内急跌，拖累美元/日圆跌至104.04

* 买盘仍由104.00前方开始出现，向下分布至103.50的触碰失效选择权触发位，下方有停止单

* 英国公投进行投票，市场紧张气氛及流动性问题格外突出

* 美元/日圆技术面仍倾向下档

* 美元/日圆卖盘仍由105.00下方开始向上分布

* 据传在103.00有更多触碰失效选择权

(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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