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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 15:51 BJT

《汇市简讯》大宗商品价格上扬协助澳元/美元走升，卖压在0.7550

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* 大宗商品价格上扬，协助澳元/美元升至七周新高0.7539美元

* 大连铁矿石价格触及五周高位。伦敦期铜上涨0.7%

* 0.7527为周三高点。亚洲盘区间在0.7504-0.7527

* 0.7550据传有卖盘(0.7548为4月27日低位)。更上方的阻力在0.7572

* 0.7572为澳元/美元由4月21日高点0.7836跌至5月24日低点0.7145的61.8%回档位

(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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