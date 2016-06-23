《汇市简讯》德国及法国PMI数据下滑，引发欧元/美元些许卖盘

英国金融市场：硬脱欧担忧打击英镑，特雷莎梅将于明日发表脱欧计划讲话
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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* 法国PMI数据低迷，所有分项指数皆跌至50以下
* 德国PMI表现有好有坏。服务业走弱，拖累综合PMI下滑
* 欧元/美元受PMI数据影响略微下跌，但英国脱欧风险压抑投机活动
* 欧元/美元目前接近吸引逢高出脱的价位
* 欧元/美元接近日线一目云区顶部1.1356
* 技术图 reut.rs/28P50AZ
(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完