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市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 16:02 BJT

《汇市简讯》德国及法国PMI数据下滑，引发欧元/美元些许卖盘

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* 法国PMI数据低迷，所有分项指数皆跌至50以下

* 德国PMI表现有好有坏。服务业走弱，拖累综合PMI下滑

* 欧元/美元受PMI数据影响略微下跌，但英国脱欧风险压抑投机活动

* 欧元/美元目前接近吸引逢高出脱的价位

* 欧元/美元接近日线一目云区顶部1.1356

* 技术图 reut.rs/28P50AZ

(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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