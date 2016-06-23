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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 16:20 BJT

《全球汇市》英镑触及年内高点，因预计英国将选择留在欧盟

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1322 1.1295 +0.24 +4.25 1.0860

美元/日圆 104.46 104.39 +0.07 -13.17 120.30

欧元/日圆 118.30 117.88 +0.36 -9.33 130.47

美元/瑞郎 0.9573 0.9583 -0.10 -4.44 1.0018

英镑/美元 1.4779 1.4703 +0.52 +0.28 1.4738

美元/加元 1.2781 1.2842 -0.48 -7.65 1.3839

美元/离岸人民币 6.5910 6.5800 +0.17 +0.35 6.5680

澳元/美元 0.7545 0.7500 +0.60 +3.71 0.7275

新西兰元/美元 0.7197 0.7161 +0.50 +5.45 0.6825

欧元/瑞郎 1.0843 1.0831 +0.11 -0.40 1.0886

欧元/英镑 0.7660 0.7678 -0.23 +3.98 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3320 9.3365 -0.05 +1.76 9.1705

美元/挪威克朗 8.2473 8.2907 -0.52 -6.70 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/王洋艾茂林/刘秀红; 审校 孙茉莉/张荻/蔡美珍/高琦)

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