更新版 1-中国金融：戴姆勒集团发一年期40亿元私募熊猫债，票面利率为3.48%

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透北京6月23日 - 中国以资产计最大的银行--工商银行 周四称，该行近日以联席主承销商角色在全国银行间债券市场为戴姆勒集团发行了40亿元熊猫债券，债券期限一年，票面利率为3.48%。
工行新闻稿称，该熊猫债采取私募方式发行，不仅降低发行企业的融资成本，也使该行熊猫债的发行结构更加多元化。目前一年期信用债的利率水平大约在3.85%附近。
6月初，工行作为主承销，在银行间市场为中芯国际 公募发行了6亿元一年期熊猫债，票面利率为2.99%。创出同期限熊猫债利率新低。
私募熊猫债券指的是境外机构在中国向合格投资人或者特定数量的机构投资人发行的人民币债券。该产品发行后只能在协议约定的私募定向投资人之间流通，信息实行定向披露。
今年以来熊猫债市场日趋活跃。数据显示，今年中国境内发行的熊猫债已达276亿元，较2015年全年高出一倍。中国新闻网周二称，中国银行 将作为主承销商之一，协助波兰财政部在中国注册并发行熊猫债，是欧洲首个主权国家进入大陆市场发行熊猫债。 （完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进/林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。