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债券 | 2016年 6月 23日 星期四 16:35 BJT

欧洲金融：欧洲央行对希腊银行业者的紧急融资上限降至611亿欧元

路透雅典6月23日 - 希腊央行周四表示，自6月30日起，欧洲央行将把希腊银行业者可从当地央行提取的紧急流动性救助(ELA)上限调低70亿欧元，至611亿欧元(692亿美元)。

并称此举反映出希腊银行业流动性状况有所改善，民间部门存款流向趋稳，而且欧洲央行恢复希腊债务豁免权，也令银行业者重获低成本融资的渠道。

自2015年2月被切断欧洲央行融资窗口以来，希腊银行业者一直依赖ELA。而紧急融资的成本要比直接从欧洲央行借款要高得多。

5月份希腊央行供应的ELA融资规模下降3.1%或20.7亿欧元，至648.1亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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