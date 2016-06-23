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债券 | 2016年 6月 23日 星期四 16:36 BJT

欧元债市：避险德债受宠，英国公投拉开帷幕谨慎市场交投淡静

但由于退欧和留欧两派势均力敌，谨慎情绪主导了债券投资者，令德国10年期公债收益率徘徊在距离上周所及纪录低点10个基点的范围内。

“我们在交易大厅里挂着一幅海报，上面描绘着（卡通片《辛普森一家》）的主角之一巴特正写道，永远不要重复卖出德债，”德国商业银行的利率策略师David Schnautz说道，“那么在今天这样的大日子里，你一定要问问你自己，你真的想卖出德债吗？”

德国10年期公债收益率 下滑2个基点至0.05%，30年期德债收益率 下跌3个基点至0.64%。

其它欧元区公债收益率走低1-2个基点，交投清淡。

瑞穗的欧洲利率策略部主管Peter Chatwell称，欧洲公债市场目前押注英国公投留欧的可能性更高。（完）

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/高琦 审校 张明钧/汪红英)

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