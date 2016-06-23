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债券 | 2016年 6月 23日 星期四 16:36 BJT

标题新闻：意大利4月经季调工业订单环比增1.0%创五个月最大增幅，未经调整同比降幅为11.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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