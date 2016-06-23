台湾金融：5月新承做房贷量创年内高位，利率降至10年9月来最低--央行

路透台北6月23日 - 台湾央行周四指出，5月五大本地银行(台银、合库银、土银、华银及一银)新承做房贷金额达到412.97亿台币，创今年以来高位，新承做房贷利率则下降至1.731%，为2010年9月以新低。

台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说，5月前述五大本地银行新承做房贷量增加，除了桃园地合宜住宅交屋所产生的购屋贷款；另一因素是：央行于3月底进一步降息且解除房市信用管制措施，加上部分地区房价下跌，或是高雄地区有建商推出促销活动，带动房市买气增温。

〞部分地区房价下修让买卖双方有交易意愿，看起来市场对房市的信心已回温。〞吴懿娟说。

她并称，根据房仲业反应，感觉上，6月房市买气还不错，而这波买盘是以首购和自住为主。

至于房市景气回温能否帮助景气复苏？吴懿娟说，一般而言，房市买气回温的确对景气复苏〞有帮助〞，例如：民众因购屋后续所衍生的装潢及消费等均有助提振景气。