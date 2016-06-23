台湾金融：5月新承做房贷量创年内高位，利率降至10年9月来最低--央行

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北6月23日 - 台湾央行周四指出，5月五大本地银行(台银、合库银、土银、华银及一银)新承做房贷金额达到412.97亿台币，创今年以来高位，新承做房贷利率则下降至1.731%，为2010年9月以新低。
台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说，5月前述五大本地银行新承做房贷量增加，除了桃园地合宜住宅交屋所产生的购屋贷款；另一因素是：央行于3月底进一步降息且解除房市信用管制措施，加上部分地区房价下跌，或是高雄地区有建商推出促销活动，带动房市买气增温。
〞部分地区房价下修让买卖双方有交易意愿，看起来市场对房市的信心已回温。〞吴懿娟说。
她并称，根据房仲业反应，感觉上，6月房市买气还不错，而这波买盘是以首购和自住为主。
至于房市景气回温能否帮助景气复苏？吴懿娟说，一般而言，房市买气回温的确对景气复苏〞有帮助〞，例如：民众因购屋后续所衍生的装潢及消费等均有助提振景气。
台湾央行于3月24日理监会决议降息半码，并大幅松绑房市管制措施，目前只维持购置高价住宅贷款规范，其余各项贷款规范均已解除。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。