中国新债：安徽省下周四发行908.7亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海6月23日 - 中国安徽省财政厅周四公告，将于下周四（30日）招标发行总额90 8.7亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债券458.7亿元，包括三、五、七、10年四个 期限；专项债券450亿元，含五和七年期。 上述债券为该省今年第二批一般债和第一批专项债，均含置换和新增债券。东方金诚国 际信用评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 137 6月30日9:20-10:00 7月1日 五年 137 七年 137 10年 47.7 小计 458.7 专项债券 五年 235 6月30日10:20-11:00 7月1日 七年 215 小计 450 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，2016年中国已发行地方债约 为3.4万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)