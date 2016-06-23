中国新债：安徽省下周四发行908.7亿元一般及专项地方债，期限3-10年

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海6月23日 - 中国安徽省财政厅周四公告，将于下周四（30日）招标发行总额90 8.7亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债券458.7亿元，包括三、五、七、10年四个 期限；专项债券450亿元，含五和七年期。 上述债券为该省今年第二批一般债和第一批专项债，均含置换和新增债券。东方金诚国 际信用评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 137 6月30日9:20-10:00 7月1日 五年 137 七年 137 10年 47.7 小计 458.7 专项债券 五年 235 6月30日10:20-11:00 7月1日 七年 215 小计 450 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，2016年中国已发行地方债约 为3.4万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。