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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 16:58 BJT

中国新债：安徽省下周四发行908.7亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海6月23日 - 中国安徽省财政厅周四公告，将于下周四（30日）招标发行总额90
8.7亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债券458.7亿元，包括三、五、七、10年四个
期限；专项债券450亿元，含五和七年期。
    
    上述债券为该省今年第二批一般债和第一批专项债，均含置换和新增债券。东方金诚国
际信用评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。 

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年         137       6月30日9:20-10:00     7月1日
                          五年         137                                
                          七年         137                                
                          10年         47.7                               
                          小计        458.7                               
       专项债券           五年         235       6月30日10:20-11:00    7月1日
                          七年         215                                
                          小计         450                                
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，2016年中国已发行地方债约
为3.4万亿元。(完)

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 (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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