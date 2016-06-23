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市场报道 | 2016年 6月 23日 星期四 16:49 BJT

全球贵金属：6月22日SPDR黄金持仓增加0.39%，iShares白银持仓持平

路透6月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持
仓较周二增加0.39%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平
。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      29,447,048.0  6月22日    29,332,457.8   6月21日  114,590.2   0.39%
    iShares  333,069,680.4  6月22日   333,069,680.4   6月21日        0.0   0.00%
    (完)
        
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    现货铂金         现货钯金              
    
    (完)

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