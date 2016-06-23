重温稿-《中国新债预测》30年国债预测均值3.43%，流动性不佳定位参看估值

* 招标品种：财政部30年续发国债

* 招标金额：260亿元

* 招标时间: 周五(24日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.38%-3.50%

* 预测均值: 3.43%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月23日 - 中国财政部周五将招标续发行30年国债。路透调查显示，超长期限债券流动性不佳，在二级市场回稳背景下，明日新债定位有望向估值靠拢，收益率预测均值落在3.43%附近。

上海一保险公司交易员表示，从目前市场现状来看，明日新债“基本和估值差不多吧。”

中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.4482%。本次续发国债的标的券160008最新成交 在3.46%，中债估值 为3.4472%。

明日招标新债采用单一价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至6月27日进行分销，6月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。