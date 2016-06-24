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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：6月24日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期1,554亿台币。 
    --财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。  
    --南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币
    --财政部发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期，21日标售。
    --瑞兴银行5亿台币次顺位金融债。
    --第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 
     ----------------------------------------------------------------------    
    (本提存期) 
     宽松因素：
   --央行存单到期 1兆(万亿)2,767.5亿台币：    
       6/27                    2,341亿台币
       6/28                    2,338亿台币
       6/29                    3,488亿台币
       6/30                    3,112.5亿台
                                        币
        7/1                    1,488亿台币
 
    --国库券到期350亿台币。  
      6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。
    
    --公债付息共3.69606375亿台币。
      6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)      

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

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