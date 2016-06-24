台湾货币市场：6月24日及本提存期资金预期变化一览表

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期1,554亿台币。 --财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币 --财政部发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期，21日标售。 --瑞兴银行5亿台币次顺位金融债。 --第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)2,767.5亿台币： 6/27 2,341亿台币 6/28 2,338亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台 币 7/1 1,488亿台币 --国库券到期350亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。