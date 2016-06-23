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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 17:47 BJT

亚洲橡胶：触及两周高点后回落收平，交易员静待英国公投结果

“多数投资者都不愿意在英国公投前新建头寸，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

“如果英国选择留在欧盟，则将提振投资者风险偏好，并支撑股市及大宗商品价格，”他表示，

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨75元人民币，收于每吨11,035元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤130.0美分，与前一交易日持平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧)

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