更新版 1-台湾货币市场：短率稳中偏升，需求大短率区间高位缓步攀高

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 短率稳中略趋升，关注明日周五的情势 * 短票利率略向上 * 债券附买回利率暂稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月23日 - 台湾银行间拆款利率周四平稳中略有向上压力。资调人员指出，资 金稳但需求不小，短率延续近日态势，稳中略向上。各方也关注明日周五需求偏高的资金情 势变化。 交易人士表示，市场跨月的需求大，不过本周也已有不少银行进场承做，近日的利率区 间高位缓步趋高。只不过，大型商银交易人士也说，随着交易承做笔数及金额渐多，纾缓了 一些紧张气氛，预料周末前利率应该持稳在近日高位。 〞我感觉也就差不多这样，可能利率不会再高了，〞前述交易人士说。 不过随着月底逼近，部分交易人士也说，承做的跨月总量濒临上限，恐怕更多的需求出 笼就无法如数满足。今日二周的拆款利率高位达0.38%。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.190 32.221 台湾加权股价指数<.TWII 8,676.68 8,716.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.240-0.380% 0.220-0.370% **短票稳于区间略向上** 短票方面，一位大型票券商交易员表示，今日短票量不多，大都是与法人续，利率平稳 并无太大变化。不过也有交易员表示，今日票量多，银行调高了短票利率约1基点，且对近 期利率走势保守看待。 〞明天很难讲，只能明天再说，〞交易员表示。 他们也说，上日短票集保平均利率明显向上，也是造成今日利率走高的原因之一。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交少； 而跨月落点的短票利率则主要在0.36%-0.37%，上日主要在0.35%-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.356%，区间为0.30-0.37%，成 交量73.54亿台币；前日加权平均利率为0.349%，区间为0.30-0.38%，成交量65.58亿台币。 台湾央行今日发行2,310亿台币定存单，相较定期存单到期金额为2,315亿元，存单发行 金额减5亿；周五央行定存单到期1,554亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为514亿台币，累计超额准备7,546亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,660亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，投信的情况多缺不一，寿险资金不多，今日 资金情势平稳，虽有美元债交割但是影响不大。 今日有Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。 惟多数交易员对明日的情况不敢大意。〞明天要先担心一下，看起来交易商得标部位不 小，不知谁要买单，〞一位大型证券商交易员说。 周五共有555亿台币的券交割则有南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250 亿台币；另有五年公债105/8期交割，金额300亿台币。瑞兴银行5亿台币次顺位金融债。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率平稳，大致同上日。今日主要在0.30-0 .32%。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债 附买回利率则在0.37-0.39%。 〞我想全跨(月)，央债0.30%全都收了(钱)，〞一位大型票券商说。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致持稳，区间主要在0.23-0.28%； 与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。区间高位略有松动向上。(完) (审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。