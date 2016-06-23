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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 18:00 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率稳中偏升，需求大短率区间高位缓步攀高

* 短率稳中略趋升，关注明日周五的情势
    * 短票利率略向上
    * 债券附买回利率暂稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北6月23日 - 台湾银行间拆款利率周四平稳中略有向上压力。资调人员指出，资
金稳但需求不小，短率延续近日态势，稳中略向上。各方也关注明日周五需求偏高的资金情
势变化。
    
    交易人士表示，市场跨月的需求大，不过本周也已有不少银行进场承做，近日的利率区
间高位缓步趋高。只不过，大型商银交易人士也说，随着交易承做笔数及金额渐多，纾缓了
一些紧张气氛，预料周末前利率应该持稳在近日高位。
    
    〞我感觉也就差不多这样，可能利率不会再高了，〞前述交易人士说。
    
    不过随着月底逼近，部分交易人士也说，承做的跨月总量濒临上限，恐怕更多的需求出
笼就无法如数满足。今日二周的拆款利率高位达0.38%。
    
 本地时间17:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.190                     32.221    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,676.68                  8,716.25    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%               0.200-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.350%               0.200-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.380%               0.220-0.370%
        
    **短票稳于区间略向上**
    
    短票方面，一位大型票券商交易员表示，今日短票量不多，大都是与法人续，利率平稳
并无太大变化。不过也有交易员表示，今日票量多，银行调高了短票利率约1基点，且对近
期利率走势保守看待。
    
    〞明天很难讲，只能明天再说，〞交易员表示。
    
    他们也说，上日短票集保平均利率明显向上，也是造成今日利率走高的原因之一。
           
    今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交少；
而跨月落点的短票利率则主要在0.36%-0.37%，上日主要在0.35%-0.37%。    
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.356%，区间为0.30-0.37%，成
交量73.54亿台币；前日加权平均利率为0.349%，区间为0.30-0.38%，成交量65.58亿台币。
    
    台湾央行今日发行2,310亿台币定存单，相较定期存单到期金额为2,315亿元，存单发行
金额减5亿；周五央行定存单到期1,554亿。
        
    拆款中心资料 显示，周四超额准备为514亿台币，累计超额准备7,546亿台币、加
计前期1%的超额准备为8,660亿台币。
    
       
    **RP利率平稳**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，投信的情况多缺不一，寿险资金不多，今日
资金情势平稳，虽有美元债交割但是影响不大。
    
    今日有Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。
    
    惟多数交易员对明日的情况不敢大意。〞明天要先担心一下，看起来交易商得标部位不
小，不知谁要买单，〞一位大型证券商交易员说。 
    
    周五共有555亿台币的券交割则有南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250
亿台币；另有五年公债105/8期交割，金额300亿台币。瑞兴银行5亿台币次顺位金融债。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率平稳，大致同上日。今日主要在0.30-0
.32%。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债
附买回利率则在0.37-0.39%。  
    
    〞我想全跨(月)，央债0.30%全都收了(钱)，〞一位大型票券商说。
     
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致持稳，区间主要在0.23-0.28%；
与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。区间高位略有松动向上。(完)  

 (审校 林高丽)

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